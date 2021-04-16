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توقيف مسلح احتجز رهائن في أحد بنوك العاصمة الجورجية (فيديو)

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أفادت قناة "روتسافي 2" الجورجية، اليوم الجمعة، أن مسلحا اقتحم فرع "بنك جورجيا" في العاصمة تبليسي، ويجري تطويق القوات الأمنية للبنك.

هذا وأغلقت الشرطة عدة طرق في المنطقة المجاورة، بالإضافة إلى محطة مترو Avlabari.

وأكدت إدارة "بنك جورجيا" إطلاق سراح أحد الرهائن، في حين لا يزال ثلاثة موظفين وحارس أمن قيد الاحتجاز من قبل المسلح.

وبعد عدد من الساعات أعلنت السلطات عن إطلاق سراح جميع الرهائن، وتوقيف المسلح.

المصدر: "سبوتنيك" + crisis24 

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