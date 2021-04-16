متى تنتهي الجائحة؟.. مشادة كلامية بين فاوتشي ونائب جمهوري (فيديو)

وقعت مشادة كلامية في مجلس النواب الأمريكي بين أحد النواب الجمهوريين ومدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي.

وخلال جلسة استماع اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب حول كوفيد – 19، وجه النائب الجمهوري، جيم جوردان، سيلا من الانتقادات والأسئلة إلى فاوتشي، تتمحور حول متى يمكن للأمريكيين "استعادة حريتهم"، فأوضح فاوتشي أن "هذا الأمر سيحصل عندما تبدأ الولايات المتحدة بتسجيل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم الواحد".

"You're making this a personal thing...that is exactly what you're doing."



Dr. Fauci fires back at Rep. Jim Jordan in heated exchange before Coronavirus Select Subcommittee: "We're not talking about liberties—we're talking about a pandemic that has killed 560,000 Americans." pic.twitter.com/VgPT1FAYfN — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 15, 2021

فما كان من النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو إلا أن رفع صوته لدقائق عديدة في وجه فاوتشي، مطالبا إياه بتقديم إجابات محددة حول موعد نهاية الوباء، وتاريخ رفع القيود المفروضة من قبل السلطات الصحية في البلاد، بما يعتبر بحسب النائب تعديا على الحريات الفردية للأمريكيين.

وحين أجاب فاوتشي بأنه لا ينظر إلى الأمر على أنه مسألة سلب حريات، بل مصلحة عامة، وحاجة صحية ملحة لمنع الناس من الموت والدخول إلى المستشفيات، ثار غضب جوردان وأطلق سلسلة من الأسئلة الاستنكارية في وجه فاوتشي الذي بدا هادئا إلى حد بعيد في إجاباته.

وأمام هذا الهجوم رغم انتهاء الوقت المخصص لمداخلة جوردن، تدخل النائب الديمقراطي ماكسين ووترز، قائلا لزميله الجمهوري: "أغلق فمك.. فقد انتهى وقتك"، مطالبا إياه باحترام الأصول.

Another publicity stunt from Jim Jordan and @RepMaxineWaters is having none of it: "You need to respect the chair and shut your mouth." 👏👏👏



Jordan voted AGAINST getting people tested and vaccinated! Now he's pretending he's worried about getting us back to normal? Please. pic.twitter.com/h8uYtW1Bjd — Jeff Sites for Congress (@Sites4Congress) April 15, 2021

المصدر: abc news