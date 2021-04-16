نزوح عشرات آلاف الأشخاص من شمال شرق نيجيريا بعد هجوم شنته جماعات مسلحة

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم، إن ما يصل إلى 65 ألف شخص بشمال شرق نيجيريا فروا بعد هجوم شنته جماعات مسلحة يوم الأربعاء أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

إقرأ المزيد

وأضافت المفوضية في تصريح أنه "في أعقاب الهجوم الأخير يوم الأربعاء 14 أبريل، وهو الثالث خلال سبعة أيام فقط ، أُجبر ما يصل إلى 80 في المئة من سكان المدينة الحدودية، بما في ذلك المحليون والنازحون داخليا، على الفرار".

وقال مسؤولون محليون وأحد السكان، يوم الأربعاء، إن متشددين مشتبه بهم هاجموا مدينة داماساك الحدودية بشمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسبب في فرار مئات المدنيين.

المصدر: رويترز