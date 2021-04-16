شويغو يستقبل الدبيبة في موسكو ويدعو لاستئناف التعاون الشامل مع ليبيا

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الجهود الروسية ساعدت في تحقيق التسوية السياسية ووقف الأعمال العسكرية في ليبيا.

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وقال شويغو خلال محادثاته مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة في موسكو، اليوم الجمعة: "أثق بأن الشعب الليبي الصديق لروسيا سيتغلب على الأزمة الطويلة الأمد التي اندلعت جراء التدخل الخشن من الخارج. ومنذ اندلاع هذا النزاع كانت روسيا تبذل الجهود الجدية لتسويته السياسية ووقف الأعمال العسكرية، الأمر الذي تم تحقيقه في أطار مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن العلاقات بين روسيا وليبيا لها تاريخ طويل. وتابع موجها كلامة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: "اعتبر زيارتكم إلى موسكو أول خطوة نحو استئناف التعاون الشامل بين وزارتي الدفاع في البلدين".

كما عبر الوزير الروسي عن ثقته بأن تعطي محادثات اليوم دفعة جادة لتطوير التعاون المفيد للطرفين.

المصدر: تاس