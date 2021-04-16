السفارة الروسية في النمسا تتلقى شحنة من لقاح "سبوتنيك v" لتطعيم موظفيها

قال السفير الروسي في النمسا إنه تم تسليم شحنة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك v" إلى السفارة لتطعيم الدبلوماسيين الروس العاملين في هذا البلد.

وكتب السفير الروسي في فيينا، دميتري ليوبنسكي، يوم الخميس في صفحته على فيسبوك: "تلقت السفارة الروسية شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v" لتحصين موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في النمسا، والذي سيبدأ الأسبوع المقبل".

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وتجري النمسا حاليا محادثات مع روسيا بشأن شراء شحنات من اللقاح الروسي "سبوتنيك v".

وصرح المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، بأن المفاوضات بشأن الحصول على اللقاح الروسي قد اقتربت من النهاية، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

وقال مصدر في دوائر الحكومة النمساوية لوكالة "تاس" الروسية، إن فيينا تأمل في الحصول على موافقة في المستقبل القريب لاعتماد اللقاح الروسي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية ، لكنها قادرة على تسجيل هذا اللقاح بمفردها، لذا فهي تدرس الآن الطريقة المناسبة للحصول عليه.

المصدر: تاس