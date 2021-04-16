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بريطانيون ينتقدون بايدن بسبب فرض عقوبات جديدة على روسيا

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بريطانيون ينتقدون بايدن بسبب فرض عقوبات جديدة على روسيا
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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انتقد قراء صحيفة "دايلي مايل" البريطانية في شبكة الإنترنت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد قراره بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

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وكتب أحد القراء: "يعتبر بايدن نفسه سوبرمان بعد أن طرد 10 دبلوماسيين روس. يا له من أحمق".

وأشار قارئ آخر إلى أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يعمل كل شيء خلافا للرئيس السابق، دونالد ترامب، فيما يعتقد البعض أنه لم يكن من الممكن أن ينشأ الوضع المماثل في ظل رئاسة الرئيس ترامب.

وأضاف: "يثير كل ذلك فوضى وسيقودنا إلى حروب وجوع وبطالة".

هذا ودعا معظم قراء الصحيفة البريطانية إلى "طرد بايدن من البيت الأبيض".

وعبر بعض القراء عن أسفهم واعتذروا أمام "العالم الحر كله" من الضرر الذي تسبب فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي.

وتساءل قارئ آخر: "هل تريدون خنق روسيا بمساعدة العقوبات؟ تقدر احتياطات روسيا من النقد الأجنبي والذهب بـ 600 مليار دولار. وهذه هي الدولة التي تملك أكبر حجم من الثروات الطبيعية في العالم".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب "تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية عام 2020" وقيامها بـ "الهجمات السيبرانية" والوضع في القرم.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن السياسة الأمريكية لا تتفق مع مصالح شعوب البلدين وتوعدت باتخاذ إجراءات جوابية.

المصدر: نوفوستي

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