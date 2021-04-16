شركات كورية جنوبية تكشف خططا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

أنشأت شركات كورية جنوبية، وفق عقدها مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، تحالفا جديدا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا، وتخطط لإنتاج دفعة أولى من اللقاح في أغسطس القادم.

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وأفادت شركة "Huons Global" الكورية الجنوبية على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، بأنها وقعت عقدا مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وستترأس تحالفا جديدا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا في أراضي بلادها. وأضافت أن التحالف سينتج "أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح شهريا".

وأضافة إلى شركة "Huons Global" يضم التحالف الجديد 3 شركات محلية وهي "Prestige BioPharma" و"Humedix" و"Boran Pharma".

وأوضحت الشركة أن تحالف الشركات الكورية الجنوبية التي أسسته شركة "Huons Global" سيكون إضافة إلى تحالف آخر متألف من 7 شركات أسسته شركة "GL Rapha".

ومن المخطط أن تبدأ كوريا الجنوبية في أغسطس القادم إنتاج "دفعة تجريبية" من اللقاح الروسي في أراضيها، سيليه إجراء التحقق.

وقالت الناطقة باسم شركة "Huons Global"، كيم خيو إن، في حديثها لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لا يمكننا حاليا الكشف عن الجدول الزمني للحصول على المعدات الضرورية وتنظيم الإنتاج، وكذلك التزاماتنا الخاصة بحجم الإنتاج، لكن سيكون بإمكاننا عمل ذلك لاحقا. وتعد أحجام الإمدادات والمبالغ وغيرها من التفاصيل موضوعا عدم الإفصاح بموجب العقد. ولا يمكننا إلا التأكيد بأننا اتفقنا على إجراء تسليم التكنولوجيات".

وأوضحت أن تكنولوجيا إنتاج لقاح "سبوتنيك V" ستحصل عليها شركة "Huons Global" بسبب رئاستها للتحالف، مشيرة إلى أن كل شركة تدخل التحالف ستلعب دورا خاصا بها، وتخطط الشركات لتنظيم الإنتاج الجماعي للقاح بشكل مشترك.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، أن تحالفا للشركات الكورية الجنوبية برئاسة شركة "GL Rapha" تخطط لإنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح الروسي بشكل عام لتصديرها إلى الدول الأخرى. وقد تم تسليم تكنولوجيا الإنتاج لشركة "GL Rapha". كما سيتم إنتاج "دفعة تجريبية" وإرسالها إلى روسيا. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الإنتاج التجاري الواسع للقاح الروسي في القريب العاجل.

المصدر: نوفوستي