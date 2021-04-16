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مكتب إذاعة" "أوروبا الحرة" في موسكو يقدم دعوى ضد روسيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أخبار العالم

مكتب إذاعة
Sputnik
مقر إذاعة "أوروبا الحرة" في براغ، التشيك، أرشيف
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قدم مكتب إذاعة "أوروبا الحرة" الأمريكية ("Radio Free Europe/Radio Liberty") في موسكو دعوى ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، أمس الخميس، أنه قدم دعوى ضد روسيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لإجبار موسكو على التخلى عن تغريمه، الأمر الذي يعتبره المكتبر جزء من حملة تهدف لطرده من روسيا".

وتم العام الجاري تغريم مكتب إذاعة "أوروبا الحرة" بموسكو، وقالت روسيا إن الإذاعة فشلت عدة مرات في تصنيف نفسها على أنها وكيل أجنبي خلال تقديم خدماتها في الأراضي الروسية.

المصدر: رويترز

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