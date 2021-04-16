بايدن خلال خطابه حول روسيا يتلعثم باسم الرئيس بوتين

أظهر مقطع فيديو لخطاب ألقاه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ارتكابه خطأين خلال حديثه حول روسيا، أحدهما خطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب مقطع فيديو نشر على موقع البيت الأبيض، خلط بايدن بين كلمة التصعيد والتطعيم ( الدقيقة 2:36)، قائلا: "الولايات المتحدة لا تريد إطلاق تطعيم تصعيد ... التصعيد والصراع مع روسيا".

ولاحقا في خطابه أخطأ في تسمية الرئيس الروسي في لفظ كلمة كلوتين بدل بوتين (الدقيقة 4:21)، حيث قال: "لقد أوضحت للرئيس كلوتين.. بوتين أن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في دعمها للحلفاء والشركاء في أوروبا".

المصدر: نوفوستي