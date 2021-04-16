خبراء أمريكيون يرصدون استمرارا للنشاط في موقع نووي بكوريا الشمالية

ذكر خبراء أمريكيون أن الصور التي تم التقاطها من الأقمار الصناعية تدل على استمرار الأنشطة في موقع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية.

ونشر مركز الأبحاث الاستراتيجية Beyond Parallel صورا تم التقاطها في 14 أبريل الجاري، وقال الخبراء إنها تظهر ما يوحي استئناف عمل المختبر الكيميائي الإشعاعي ووحدة التوليد فيها وأجهزة الطرد المركزي منذ مطلع مارس الماضي.

The thermal infrared imagery of the Yongbyon Nuclear Research Center provide strong indications that during March and April 2021, activity involving the heating of buildings and operations of facility support systems had resumed at several locations. pic.twitter.com/IXPM1E9DMz — CSIS Korea Chair (@CSISKoreaChair) April 15, 2021

وأضاف الخبراء أن العمل كان مستمرا حتى منتصف أبريل الجاري، وأن الدليل على ذلك هو استئناف تدفئة بعض المباني وتشغيل أنظمة البنية التحتية.

إقرأ المزيد

واعتبر الخبراء أن المفاعلات الثلاثة الموجودة داخل الموقع لا تعمل حاليا.

وكان مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن قد نشر في 30 مارس الماضي تقريرا، قال فيه إن كوريا الشمالية استأنفت أو بصدد استئناف معالجة البلوتونيوم في موقع يونغ بيون، بناء على صور من الأقمار الصناعية.

المصدر: تاس