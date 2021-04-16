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خبراء أمريكيون يرصدون استمرارا للنشاط في موقع نووي بكوريا الشمالية

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خبراء أمريكيون يرصدون استمرارا للنشاط في موقع نووي بكوريا الشمالية
AFP HO / GeoEye Satellite Image
الموقع النووي في يونغ بيون (صورة من الأرشيف)
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ذكر خبراء أمريكيون أن الصور التي تم التقاطها من الأقمار الصناعية تدل على استمرار الأنشطة في موقع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية.

ونشر مركز الأبحاث الاستراتيجية Beyond Parallel صورا تم التقاطها في 14 أبريل الجاري، وقال الخبراء إنها تظهر ما يوحي استئناف عمل المختبر الكيميائي الإشعاعي ووحدة التوليد فيها وأجهزة الطرد المركزي منذ مطلع مارس الماضي.

وأضاف الخبراء أن العمل كان مستمرا حتى منتصف أبريل الجاري، وأن الدليل على ذلك هو استئناف تدفئة بعض المباني وتشغيل أنظمة البنية التحتية.

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واعتبر الخبراء أن المفاعلات الثلاثة الموجودة داخل الموقع لا تعمل حاليا.

وكان مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن قد نشر في 30 مارس الماضي تقريرا، قال فيه إن كوريا الشمالية استأنفت أو بصدد استئناف معالجة البلوتونيوم في موقع يونغ بيون، بناء على صور من الأقمار الصناعية.

المصدر: تاس

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