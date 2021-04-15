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فقرة تلفزيونية تسخر من الصينيين تثير جدلا في إيطاليا

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فقرة تلفزيونية تسخر من الصينيين تثير جدلا في إيطاليا
Reuters ASB/CVI
المذيعة الإيطالية ميشال هوزنيكر
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أثارت فقرة تسخر من الصينيين وتم عرضها في برنامج تلفزيوني إيطالي شهير جدلا حول العنصرية والسخرية في إيطاليا.

وقال ضيوف البرنامج المعني الخميس إنهم تعرضوا "لموجة كراهية" تضمنت تهديدات ضدهم بالقتل.

واعتذرت ميشيل هونزيكر وجيري سكوتي، مقدما البرنامج الساخر الذي يبث على شبكة "ميدياسيت" الخاصة عن الفقرة التي تضمنت السخرية من الأعين الضيقة للآسيويين واللهجة الصينية.

وأخبرت هونزيكر صحيفة "كوريير ديلا سيرا" في مقابلة نشرت بعد يوم من اعتذارها على "إنستغرام"، قائلة "نحن نتألم بعمق. فعلنا ذلك بحسن نية. نحن آسفون للغاية لمعرفة أننا تعدينا على حساسية أحد. لكن ما يحدث مرعب. تلقينا موجة حقيقية من الكراهية التي تنتشر بطريقة منظمة".

وتحدثت أيضا عن حملة منظمة ضد مقدمي البرنامج، فضلا عن استهداف متجر ملابس أسسته أسرة زوجها، توماسو تروساردي.

وأضافت: "نحن نتحدث عن أعين لوزية سخرت منها أنا وجيري، لكن في الصين هناك أشياء لا يمكن الحديث عنها تحدث، وهي ما يجب أن نركز عليه إن أردنا الحديث عن حقوق الإنسان".

ورفض منتجو البرنامج الاعتذار وقالوا إن البرنامج ساخر، "وهو مثل كل البرامج الساخرة والكوميدية في العالم، لا يتسم بالصوابية السياسية".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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