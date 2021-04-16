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فرنسا تجرم ممارسة الجنس مع الأطفال دون 15 عاما

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فرنسا تجرم ممارسة الجنس مع الأطفال دون 15 عاما
Reuters
جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية
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أقر البرلمان الفرنسي الخميس تشريعا يعتبر ممارسة الجنس مع طفلة دون 15 عاما اغتصابا وتستحق عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.

وعلى الرغم من أن سن الرشد كان في السابق 15 عاما، إلا أن المدعين في فرنسا كان يُطلب منهم في العادة إثبات أن ممارسة الجنس لم تكن بالتراضي للحصول على إدانة بالاغتصاب.

وقال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي أمام الجمعية الوطنية: "هذا قانون تاريخي لأطفالنا ولمجتمعنا".

وأضاف: "لن يكون بمقدور معتد من البالغين الزعم بالحصول على موافقة قاصر تقل عن 15 عاما".

وقالت الجمعية الوطنية إن الموافقة على التشريع في القراءة الأخيرة كانت بالإجماع.

المصدر: "رويترز"

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