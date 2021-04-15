"بطل" العمليات في إفريقيا وزيرا جديدا للدفاع في كوبا

أعفت القيادة الكوبية وزير الدفاع ليوبولدو سينترا فرياس من مهامه، وعينت نائبه الأول، رئيس هيئة الأركان ألفارو لوبيز مييرا وزيرا جديدا للدفاع.

وأفادت صحيفة "غرانما"، لسان حال الحزب الشيوعي الكوبي، بأن مجلس الدولة صادق على تعيين لوبيز مييرا وزيرا جديدا للدفاع، بمقترح السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب راؤول كاسترو ورئيس الجمهورية ميغيل دياز كانيل.

وأضاف البيان الذي نشرته الصحيفة أن ليوبولدو سينترا فرياس "سيتم تكليفه بمهام أخرى".

يذكر أن الجنرال ألفارو لوبيز مييرا حائز على لقب "بطل كوبا" والعديد من الأوسمة العسكرية، وهو التحق بالثوار الكوبيين في عام 1959 عندما كان عمره 14 عاما فقط.

Reuters Claudia Daut

وأدى لوبيز مييرا الخدمة العسكرية في الخارج أيضا، حيث تم إرساله لأداء المهام في إفريقيا 3 مرات، الأولى في أنغولا عام 1975، والثانية في إثيوبيا عام 1977 أثناء حربها مع الصومال، والثالثة في أنغولا مجددا عام 1987، حيث كان قائدا لعمليات القوات الكوبية في البلاد.

وفي بداية الثمانينات من القرن الماضي، اجتاز لوبيز مييرا دورة التعليم في الاتحاد السوفيتي في أكاديمية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السوفيتية.

ومنذ عام 1980 أصبح لوبيز مييرا عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، ودخل مكتبها السياسي في 1997. وهو أيضا عضو في الجمعية الوطنية لنواب الشعب الكوبية (البرلمان).

المصدر: "تاس" + "RT"