جنرال أمريكي: خطر غزو روسيا لأوكرانيا في الأسابيع القادمة ضعيف

قال قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال تود والترز، اليوم الخميس، إن خطر قيام روسيا بغزو أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة القادمة يتراوح ما بين ضعيف إلى متوسط.

وأضاف والترز في رده على سؤال أحد المشرعين بشأن فرص وقوع غزو خلال تلك الفترة أن احتمال حدوث ذلك "ضعيف إلى متوسط".

وتابع أن فرص وقوع غزو بعد الأسابيع القليلة القادمة تعتمد على عدة عوامل، لكن بناء على مسار واستعداد القوات الروسية حاليا فإن هذا الاحتمال سيتراجع.

ويشهد جنوب شرقي أوكرانيا جولة جديدة من التصعيد، وسط مخاوف من تجدد الأعمال القتالية واسعة النطاق بين قوات حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا.

ويتبادل طرفا النزاع في الفترة الأخيرة اتهامات بخرق نظام وقف إطلاق النار، لاسيما باستخدام قنابل محرمة بموجب اتفاقات مينسك من قبل القوات الحكومية.

وشددت روسيا مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني وأن حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا يحمل طابعا احترازيا حصرا وليس موجها ضد أي طرف.

المصدر: "رويترز" + RT