تركيا: المشاكل مع اليونان يمكن حلها عبر الحوار ونريد تحسين العلاقات دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمام نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، أن تركيا تريد تحسين العلاقات مع اليونان دون شروط مسبقة، مشددا على إمكانية حل المشاكل عبر الحوار.

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وقال تشاووش أوغلو، في مستهل مؤتمر صحفي عقد عقب لقاء بين الوزيرين في أنقرة، إن تركيا تريد تحسين العلاقات بين البلدين دون أي شروط مسبقة، مضيفا: "هذا الاجتماع جرى في أجواء صريحة. نعتقد أنه يمكننا، باعتبارنا جيرانا وحلفاء، حل المشاكل عبر الحوار البناء".

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة "الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع والاستفزازات" في العلاقات بين تركيا واليونان، لافتا إلى أن من مصلحة الطرفين أن تعيش الأقليات في كلا البلدين بسلام.

وتعتبر زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى تركيا الأولى من نوعها بعد تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين الجارين والعضوين في حلف الناتو العام الماضي.

وبين تركيا واليونان خلافات حادة تخص قضية جرفيهما القاريين في البحر الأبيض المتوسط، وموارد الطاقة في المنطقة، ومسألة جزيرة قبرص المنقسمة إلى الشطرين اليوناني والتركي، ووضع بعض الجزر في بحر إيجة.

المصدر: وكالات