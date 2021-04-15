إيطاليا تسجل 16974 إصابة و380 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، 16974 إصابة و380 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16974، مقابل 16168 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 3826156 حالة، بينها 510023 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 380 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 469 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 115937 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3200196 شخصا بعد رصد 21220 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT