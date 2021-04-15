تركيا.. أردوغان يلتقي وزير الخارجية اليوناني في أنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في العاصمة أنقرة.

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وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث استغرق 45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، فيما لم ترشح تفاصيل عن فحواه حتى ساعة نشر الخبر.

وكان ديندياس، وصل تركيا أمس الأربعاء، والتقى في إسطنبول بطريرك الروم الأرثوذكس، بارثولوميوس.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط منذ أشهر عديدة توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية"، ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.

وفي ظل تصاعد التوتر بين الطرفين مع تكثيفهما مناورات عسكرية وتهديدات متبادلة، بادر حلف الناتو، الذي يضم البلدين، محادثات العام الماضي أدت إلى تشكيل آلية فض اشتباك بين القوات التركية واليونانية.

المصدر: الأناضول