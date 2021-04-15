طهران توقع اتفاقية مع روسيا لتوريد 60 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك v"

قال السفير الإيراني في موسكو إن بلاده وقعت اتفاقية مع روسيا لتوريد 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكورونا.

وأضاف السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "نتيجة للمفاوضات المكثفة من خلال سفارة إيران في موسكو مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وبدعم من وزارة الصحة في بلدنا، تم توقيع عقد لتوريد 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي، وهو ما يكفي لتحصين 30 مليون شخص".

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وأضاف جلالي: "بموجب العقد سيتم شحن 60 مليون جرعة اللقاح الروسي إلى إيران خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى ديسمبر".

ولفت جلالي إلى أن روسيا وإيران اتفقتا على الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا في إيران.

المصدر: وكالات