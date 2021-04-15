يهود متشددون يحرقون أعلاما وزهورا كانت موضوعة على قبور قتلى الجيش الإسرائيلي

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شبانا من اليهود الحريديم في حي "مئا شعاريم" بالقدس أزالوا أعلاما إسرائيلية وزهورا كانت موضوعة على قبور عسكرية لقتلى الجيش الإسرائيلي وأحرقوها.

وفي السياق علق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حرق الأعلام وأكاليل الزهور، قائلا: "انتهاك شرف القتلى، الذين نعيش معهم جميعا هنا، هو عمل مروع. إنني أدين بشدة هذه الهمجية وأتوقع أن تتعامل السلطات مع المسؤولين بأقصى حد يسمح به القانون في أسرع وقت ممكن".

يذكر أن إسرائيل تحيي في 14 أبريل من كل عام ما يسمى "يوم الذكرى"، وفي 15 أبريل "يوم الاستقلال".

وقد أعلنت عن فرض إغلاق تام على أراضي السلطة الفلسطينية لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ)، وحتى منتصف ليل الخميس الموافق 15 أبريل.

المصدر: RT