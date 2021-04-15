سفير أوكراني: كييف ترغب في استعادة وضعها النووي

أعلن السفير الأوكراني لدى برلين، أندريه ميلنيك، أنه إذا لم يكن بإمكان بلاده الحصول على عضوية الناتو فعليها استعادة وضعها النووي، من أجل حمايتها.

وقال في حديثه لإذاعة "Deutschlandfunk" الألمانية، اليوم الخميس: "إما أن نكون عضوا في حلف مثل حلف الناتو ونساعده في جعل أوروبا أقوى، وإما أن يكون لدينا خيار واحد فقط وهو التسلح والتفكير من جديد في الوضع النووي (لأوكرانيا). فما هي الطرق الأخرى لحمايتنا؟"

وأضاف أن أوكرانيا بحاجة ليس إلى دعم معنوي فحسب، بل وإلى أسلحة حديثة.

وأضاف فيما بعد على صفحته في "تويتر" أن كييف "تحتاج إلى دعم عسكري من جانب ألمانيا، وأن انضمامها السريع إلى حلف الناتو سيساعدها في مواجهة روسيا".

وورثت كييف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ترسانة نووية كبيرة كانت تضم 1,7 ألف رأس نووي و176 صاروخا عابرا للقارات و44 قاذفة استراتيجية.

وعام 1994 تم توقيع مذكرة بودابست التي أسفرت عن إزالة كل هذه الترسانة، فيما انضمت أوكرانيا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وضمنت الدول النووية الثلاث، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، أمنها.

وفي الأونة الأخيرة ترددت التصريحات الأوكرانية حول ضرورة انضمام كييف إلى حلف الناتو، الأمر الذي وصفه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه طريقة وحيدة نحو إنهاء الحرب في دونباس.

من جانبها أشارت موسكو إلى أن انضمام أوكرانيا إلى هذا الحلف لن يأتي بسلام في هذه المنطقة بل يهدد بعواقب لا رجعة فيها بالنسبة للدولة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي