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بريطانيا تعتزم سحب قواتها من أفغانستان في سبتمبر

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بريطانيا تعتزم سحب قواتها من أفغانستان في سبتمبر
Reuters
عناصر من الجيش البريطاني
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أعلنت بريطانيا عن عزمها سحب قواتها من أفغانستان في شهر سبتمبر المقبل، وذلك تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى لندن.

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ويأتي ذلك تماشيا مع القرار الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من شهر مايو المقبل.

ويلتقي وزير الدفاع البريطاني، بان والس، مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، وسط توقعات بعقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، الذي سيتناول العلاقات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين، وتعزيز الدور الأمريكي فيما سمي بالردع والدفاع.

كما سيتطرق الاجتماع إلى الأعباء المشتركة في مجال الدفاع العسكري، وضمان الأمن، لعلاقة طرفي الأطلنطي المعروفة بين بريطانيا وأمريكا.

يذكر أن الاتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان" في فبراير 2020، كان ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 1 مايو المقبل.

المصدر: RT

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