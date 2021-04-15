عراقجي : الوفد الإيراني لن يتفاوض مع الأمريكيين في فيينا بشكل مباشر أو غير مباشر

أعلنت إيران أن الولايات المتحدة لن تشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا. وأن الوفد الإيراني هناك لن يتفاوض مع الأمريكيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

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وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبيل استئناف مباحثات فيينا: "سننسحب من المفاوضات إذا كانت استنزافية ولإضاعة الوقت"

وتابع: "لا نريد مباحثات مضيعة للوقت أو مفاوضات لأجل المفاوضات، وسننسحب منها إذا أصبحت كذلك".

وأضاف عراقجي: "إذا سارت المباحثات بشكل بناء، سنستمر فيها، وإن لم تكن كذلك وأصبحت من أجل التباحث فقط، سننسحب منها".

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أعماله في عاصمة النمسا فيينا، اليوم الخميس.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع أمس الأربعاء، لكن بعد الإعلان عن إصابة أحد أعضاء الوفد الأوروبي بفيروس كورونا، تأجل إلى اليوم الخميس.

وأفادت الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي يقود الوفد الإيراني إلى هذه المفاوضات، الذي يضم ممثلين عن سائر الجهات المعنية في البلاد، ومنها منظمة الطاقة النووية الإيرانية، والبنك المركزي، إلى جانب وزارة النفط.

ويترأس اجتماع فيينا اليوم الخميس، مساعد أمين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، انريكي مورا، بحضور ممثلين عن روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى إيران.

وستشهد المباحثات، مشاورات فنية على مستوى الخبراء حول موضوع رفع العقوبات عن إيران والقضايا النووية الأخرى.

وعلى غرار الجولات السابقة، سيعقد الوفد الإيراني على هامش الاجتماع، لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباحثات تجري في إطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين من إيران ودول 4+1 فقط، وليست هناك أية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة على جدول أعمال الوفد الإيراني مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT+"ارنا"