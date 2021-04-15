 
مباشر
عاجل
الدبيبة: ندعو جميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز إلى العودة إلى ليبيا

محكمة أوكرانية تضبط غيابيا 12 طائرة بسبب تنفيذها رحلات جوية إلى القرم

أخبار العالم

محكمة أوكرانية تضبط غيابيا 12 طائرة بسبب تنفيذها رحلات جوية إلى القرم
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6vd

ضبطت محكمة أوكرانية غيابيا 12 طائرة تابعة لشركة طيران روسية بسبب تنفيذها لرحلات جوية إلى شبه جزيرة القرم، إذا تعتبر كييف مثل هذه الرحلات مخالفة للقوانين الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عما يسمى بنيابة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبل والتي تدخل ضمن النيابة العامة الأوكرانية، ونشر على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الخميس: "تحت التوجيه الإجرائي لنيابة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي قامت محكمة بضبط 12 طائرة لشركة طيران روسية كانت تستخدم لنقل الركاب من وإلى نقطة المرور "سيمفيروبل أفيا" المغلقة التي تقع في أراضي جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي المحتلة".

ودققت النيابة أن الإجراءات المماثلة قد تم تطبيقها سابقا تجاه 199 طائرة.

المصدر: تاس   

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا