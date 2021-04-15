محكمة أوكرانية تضبط غيابيا 12 طائرة بسبب تنفيذها رحلات جوية إلى القرم

ضبطت محكمة أوكرانية غيابيا 12 طائرة تابعة لشركة طيران روسية بسبب تنفيذها لرحلات جوية إلى شبه جزيرة القرم، إذا تعتبر كييف مثل هذه الرحلات مخالفة للقوانين الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عما يسمى بنيابة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبل والتي تدخل ضمن النيابة العامة الأوكرانية، ونشر على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم الخميس: "تحت التوجيه الإجرائي لنيابة جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي قامت محكمة بضبط 12 طائرة لشركة طيران روسية كانت تستخدم لنقل الركاب من وإلى نقطة المرور "سيمفيروبل أفيا" المغلقة التي تقع في أراضي جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي المحتلة".

ودققت النيابة أن الإجراءات المماثلة قد تم تطبيقها سابقا تجاه 199 طائرة.

المصدر: تاس