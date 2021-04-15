مسؤول صيني في هونغ كونغ يحذر من التدخل الأجنبي

حذر كبير مسؤولي الإدارة الصينية في هونغ كونغ "القوى الأجنبية من التدخل في الحد الأدنى للأمن القومي في المدينة"، مهددا بالانتقام، وسط التوترات بين الصين والقوى الغربية.

وقال لوه هوي نينغ، مدير مكتب اتصال الحكومة المركزية الصينية في هونغ كونغ: "عندما يحين الوقت، يجب اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بأي قوى خارجية أو أجنبية قد تتدخل في شؤون هونغ كونغ أو تحاول استخدام هونغ كونغ كذريعة".

وفي حفل افتتاح يوم تعليم الأمن القومي في هونغ كونغ، أشار إلى "أننا سنقترح اعتراضات قوية ونعلمهم درسا"، مشددا على أن "كل فرد في هونغ كونغ يحتاج إلى احترام المسؤولية القانونية للحفاظ على الأمن القومي في المدينة".

وأضاف: "أي شخص يريد تجاوز الحد الأدنى للأمن القومي ومعيشة الناس، فإن السلطات المركزية لن تسمح أبدا بمثل هذه الأعمال".

المصدر: AP