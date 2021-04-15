أنقرة: لا ندعم أي جانب في الأزمة الأوكرانية وعلاقاتنا جيدة مع موسكو وكييف

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده لا تدعم أي جانب في الأزمة الأوكرانية.

وقال في تصريح لقناة "NTV": "لدينا علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا. ندعو إلى حل المشكلة سلميا ودبلوماسيا"، مضيفا: :يجب ألا تؤثر علاقاتنا مع كل دولة على العلاقات مع الدول الأخرى. ولرفع اللبس بين روسيا وأوكرانيا، نحن لا ندعم أيا من الأطراف".

كذلك تطرق تشاووش أوغلو، إلى "اتفاقية مونترو"، التي تشمل مضيقي "البوسفور" و"الدردنيل"، مؤكدا أن تركيا تطبق الاتفاقية حرفيا وينبغي أن لا يكون لدى روسيا أو غيرها أي مخاوف حيال ذلك.

هذا وقد أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائه يوم 10 أبريل الجاري نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أنقرة مستعدة لتقديم "الدعم اللازم" لحل النزاع في شرق أوكرانيا على أساس اتفاقيات مينسك.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن "ينتهي التصعيد المقلق في أقرب وقت ممكن، وأن يتم الحفاظ على وقف إطلاق النار، وأن يجري حل النزاع من خلال الحوار على أساس اتفاقيات مينسك"، مضيفا: "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم اللازم في هذا الصدد".

وتفاقم الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي، واستؤنفت المناوشات على خط التماس، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

واتهمت أوكرانيا بالتصعيد جمهوريتي "دونيتسك" و"لوهانسك" الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد في دونباس، فيما قال المسؤولون في الجمهوريتين إن السبب هو عدم امتثال كييف لاتفاقيات مينسك.

المصدر: تاس