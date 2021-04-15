روسيا ليست بحاجة لنصائح أمريكية بخصوص سياستها في أفغانستان

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، أن موسكو لا تحتاج إلى نصائح أمريكية فيما يخص سياستها في أفغانستان.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على تصريح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، مفاده أن واشنطن ستدعو الدول الأخرى، بما فيها روسيا، لبذل المزيد من الجهود لدعم أفغانستان، قال كابولوف: "إننا لا نحتاج إلى نصائح من الخارج بشأن ما يجب أن نعمله، لأن القرارات بهذا الشأن تتخذها القيادة الروسية. ويجري حاليا تقديم هذه المساعدة (لأفغانستان). وهذا أمر معروف للجميع".

وأفاد بأنه يخطط لإجراء اتصالات مع نظيره الأمريكي، زلماي خليل زاده، في القريب العاجل. وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن دقق: "من المخطط إجراء اتصالات. وعندما سيتم تحديد الموعد، سيصبح ذلك معروفا".

هذا ولم يستبعد كابولوف أن حركة طالبان ستبدأ هجوما جديدا في أفغانستان بعد قرار واشنطن حول تأجيل مواعيد سحب قواتها من هذا البلد. وأوضح: "لا يجوز استبعاد ذلك بالكامل، لأننا نشهد هناك الإهمال الواضح من جانب الأمريكيين لالتزاماتهم أمام حركة طالبان وفق الاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي. لذلك تظهر لدى حركة طالبان هذه الفرصة".

المصدر: تاس