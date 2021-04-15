ألمانيا تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا قبل فوات الأوان

طالب وزير الصحة الألماني، الولايات الفيدرالية البالغ عددها 16 بالبلاد، بفرض قيود أكثر صرامة بسرعة لمحاولة إبطاء انتشار كورونا وعدم الانتظار حتى يتم تمرير قانون وطني بشأن الإجراءات.

إقرأ المزيد

وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، في تصريح اليوم الخميس: "نعلم من الخريف الماضي ما يحدث عندما لا نتحرك بسرعة" مضيفا أن الأطباء يتوقعون أن يكون هناك 6000 مريض في العناية المركزة بنهاية الشهر.

وحث رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، لوثار ويلر، المسؤولين في ألمانيا، اليوم الخميس، على اتخاذ إجراءات صارمة على وجه السرعة لمحاولة احتواء موجة ثالثة من فيروس كورونا.

وقال ويلر، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "الوضع في المستشفيات يقترب من الذروة في بعض الحالات بشكل كبير"، مضيفا أن "الوضع سيكون أسوأ مما كان عليه خلال الموجة الثانية".

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قالت الاثنين الماضي إنه " يتعين علينا أن نؤكد أن هذه الموجة الثالثة ربما تكون الأشد بالنسبة لنا".

وأضافت أن عدد الإصابات مرتفع للغاية حاليا، ويتزايد شغل وحدات العناية المركزة في المستشفيات مجددا، مؤكدة أن "التطعيم أهم سلاح لدينا" لكسر هذه الموجة.

المصدر: رويترز