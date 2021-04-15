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فرنسا ترفض احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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فرنسا ترفض احتمال انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
Sputnik
أرشيف
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صرح وكيل وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي، كليمان بون، أنه لا يرى أفقا جديا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبيا.

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وقال في بث إذاعة "Radio J"، اليوم الخميس: "يمكن أن تكون علاقاتنا مع أوكرانيا جيدة، ويمكن أن نؤيد أوكرانيا. وهذا ما نعمله في الوضع الصعب الحالي مع روسيا. لكن ذلك لا يعني الانضمام (أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي). ولا أعتقد أنه يوجد هناك أفق جدي لذلك".

ومن المتوقع أن يستضيف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غدا الجمعة، في قصر الإليزيه نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي

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