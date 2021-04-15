بايدن تحدث مع بوش وأوباما بخصوص سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث مع الرئيس الأسبق، جورج بوش لـ"إبلاغه بقراري سحب القوات الأمريكية من أفغانستان"، قبل يوم من الإعلان عنه.

وأشار بايدن إلى أنه "في حين كان لدينا (هو وبوش) العديد من الخلافات حول السياسة على مر السنين، نحن متحدون تماما في احترامنا ودعمنا لبسالة وشجاعة ونزاهة الرجال والنساء في القوات المسلحة للولايات المتحدة، ونحن ممتنون للغاية على الشجاعة والثبات الذي أظهروه خلال ما يقرب من عقدين من عمليات الانتشار القتالية" في أفغانستان.

كما ذكر البيت الأبيض أن بايدن تحدث بهذا الخصوص مع الرئيس الأسبق ألآخر، باراك أوباما.

وكان كل من أوباما والرئيس السابق ترامب، تعهدا خلال فترة وجودهما في البيت الأبيض بإخراج القوات الأمريكية من أفغانستان، لكنهما لم يتمكنا من تنفيذ القرار في فترة إدارتيهما.

وتفاوضت إدارة ترامب على اتفاق مع "طالبان" وحكومة أفغانستان ينص على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها بحلول الأول من مايو القادم.

وقال بايدن إنه لن يتمكن من الوفاء بهذا الموعد، لكن الولايات المتحدة ستبدأ في إنهاء وجودها في الأول من مايو، بهدف خروج الجيش الأمريكي كاملا من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر القادم.

المصدر: The Hill