دنماركيون يطالبون بتعويضات بعد مضاعفات سببها اللقاح ضد كورونا

أفادت صحيفة "Jyllands-Posten" الدنماركية، بأن جمعية تأمين المرضى في البلاد تلقت 29 دعوى من الناس الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" و8 دعاوي من الذين تلقوا لقاح "Pfizer-BioNTech".

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ونقلت الصحيفة، اليوم الخميس، عن تصريح مديرة الجمعية، كارن-إنغر باست: "إن عدد الدعاوى كبير، وخاصة على خلفية تلقي نحو مليون شخص جرعة واحدة من اللقاح على الأقل. لكن توجد هناك عدة حالات نريد أن ندرسها بنفسنا، لأن فكرة نظام تقديم التعويضات للمرضى تنحصر في أنه يجب أن يكون هناك احتمال للحصول عليها حال حدوث مضاعفات جانبية خطيرة وطويلة الأمد لدى المرضى".

وأفادت دائرة الصحة الدنماركية سابقا بأنها اتخذت قرارا حول التخلى عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" وكذلك اللقاح الذي تنتجه شركة "Johnson & Johnson".

وفي السويد طالب نحو 150 شخصا بتعويض من جانب صندوق التأمين للمنتجات الطبية بسبب مضاعفات جانبية بعد التلقيح ضد فيروس كورونا باللقاحين المذكورين. وأدى التطعيم في هذا البلد إلى مصرع شخصين.

المصدر: تاس