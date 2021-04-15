الأرجنتين تقرع ناقوس الخطر بعد زيادة كبيرة في إصابات كورونا

قررت حكومة الأرجنتين تشديد القيود بالعاصمة بوينس أيرس وحولها، في محاولة لاحتواء زيادة كبيرة في عدد الإصابات بكورونا وأعلنت عن إجراءات منها إغلاق المدارس وحظر التجول من 8 مساء.

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وقال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، إن بلاده بحاجة لأن "تكسب الوقت" في صراعها مع فيروس كورونا بعدما بلغت الإصابات اليومية مستويات قياسية هذا الأسبوع، وجاءت تصريحاته هذه بعدما أعلن في وقت سابق أنه تعافى وبات على ما يرام عقب إصابته بالفيروس.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون إن "الفيروس يهاجمنا ولا يستسلم بسهولة أبدا".

وتشمل الإجراءات إغلاق المدارس في منطقة بوينس أيرس الكبرى اعتبارا من يوم الاثنين وتعليق الرياضات المقامة في مساحات مغلقة، وكذلك حظر الأنشطة الترفيهية والدينية والثقافية حتى نهاية الشهر.

وسجلت الأرجنتين 25157 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، يوم الأربعاء، بعدما شهدت رقما قياسيا بلغ 27001 إصابة في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالأرجنتين 2.6 مليون إصابة، وعدد الوفيات 58542 حالة وفاة، وقال حاكم إقليم بوينس أيرس، هذا الأسبوع إن الأرجنتين تواجه "تسونامي" من حالات الإصابة بكورونا.

المصدر: رويترز