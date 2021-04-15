مروحية "مي - 35 إم" الروسية تنال إعجاب سلاح الجو البرازيلي

ذكرت فاليريا ريشيتنيكوفا، السكرتيرة الصحفية للهيئة الروسية للتعاون العسكري الفني أن القوات الجوية البرازيلية تقدر عاليا مواصفات المروحيات الروسية من طراز "مي – 35 إم".

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وقالت ريشيتنيكوفا بهذا الشأن: "إن قيادة القوات الجوية البرازيلية وطواقم الطيران يقدرون عاليا المواصفات القتالية والموثوقية والسهولة التي تتمتع بها المروحية الروسية "مي – 35 إم" في الظروف الصعبة للغاية في المناطق الاستوائية الأمازونية".

وأشارت ممثلة الهيئة الروسية إلى أن التعاون بين روسيا والبرازيل في مجال تكنولوجيا طائرات الهليكوبتر العسكرية مرشح للاستمرار، مضيفة أن "روسيا تعول على المصالح المشتركة للشركاء البرازيليين في صناعة طائرات الهليكوبتر، وتهتم بتوسيع هذا التعاون".

وأفيد بأنه جرى في البرازيل تشييد مركز إصلاح شامل للمروحيات من طراز "مي – 35 إم" المقاتلة والمخصصة للنقل، في مرافق شركة "IAS"، وتم تدريب متخصصين برازيليين.

ولفتت ريشيتنيكوفا في هذا الصدد إلى أن "الوصول بالمركز إلى كامل طاقته هو أهم مهمة اليوم. الجانب الروسي مسؤول عن تنظيم التعاون بشأن هذه القضايا من خلال شركة المروحيات الروسية (وهي جزء من شركة روستيخ الحكومية)، وهي تبذل كل جهد ممكن لضمان استمرار خدمة ما بعد البيع لمعدات طائرات الهليكوبتر الموردة".

يشار إلى أن سلاح الجو البرازيلي مزود بـ 12 طائرة هليكوبتر من طراز "مي – 35 إم"، والتي تحمل التسمية المحلية " AH - 2 Sabre ".

المصدر: تاس