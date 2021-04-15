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رئيس الأرجنتين يشيد بلقاح "سبوتنيك v" بعد تعافيه من كورونا

أخبار العالم

رئيس الأرجنتين يشيد بلقاح
Reuters
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أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أنه تعافى من إصابته بفيروس كورونا، وأن أعراض إصابته كانت خفيفة بفضل تلقيه لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس في وقت سابق.

وقال فرنانديز في رسالة بالفيديو، أمس الأربعاء، إنه تغلب بسهولة على "كوفيد-19" بسبب تلقيه لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا في وقت سابق.

وأوضح أنه بعد 12 يوما من العزل، أكد له الأطباء المشرفين على علاجه أنه تعافى.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الطبيب المشرف على علاج فرنانديز أن الرئيس سيعود إلى مهامه الطبيعية اعتبارا من 15 أبريل.

المصدر: تاس

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