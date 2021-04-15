إطلاق سراح شرطية أمريكية قتلت شابا من أصول إفريقية

أطلق سراح الشرطية الأمريكية التي قتلت مواطنا من أصول إفريقية قرب مدينة مينيابوليس مؤخرا، مقابل كفالة بقيمة 100 ألف دولار، بينما اندلعت الاحتجاجات لليوم الرابع لمقتله.

وتم إطلاق سراح الشرطية كيم بوتر (48 عاما) من سجن مقاطعة هينيبين في الساعة 5.38 مساء، بعد ساعات فقط من اعتقالها في حوالي الساعة 11:30 صباحا يوم الأربعاء من قبل مكتب مينيسوتا للاعتقالات الجنائية في سانت بول.

وفي وقت سابق، وجهت إلى بوتر تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية لقتلها دونتي رايت، وهو أميركي من أصول إفريقية في العشرين من عمره، وعزت المتهمة فعلتها هذه بأنها أخطأت بين مسدسها والصاعق الكهربائي.

ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الخميس، وفي حال إدانتها، تواجه بوتر عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة قدرها 20000 دولار.

المصدر: "ديلي ميل"