البرازيل تسجل 3459 وفاة و73513 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3459 وفاة و73513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 361884، فيما عدد الإصابات 13673507.

وكان منسق برنامج المنظمة البرازيلية لطب الإنعاش إديرلون ريزيندي، قد أعلن أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دون في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، ويشكل 52.2 بالمئة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

وكانت نسبة شاغلي أسرة الرعاية المشددة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما 14.6 بالمئة في الأشهر الأولى لانتشار الفيروس، ونحو 45 بالمئة بين سبتمبر وفبراير.

المصدر: "رويترز" + RT