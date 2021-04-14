الغرب يدعو روسيا لـ"وقف التصعيد" في أوكرانيا

دعا زعماء بعض الدول الغربية، وحلف الناتو روسيا لـ"وقف التصعيد" في أوكرانيا وسحب قواتها من المناطق الحدودية معها.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الناتو الأربعاء، إن "الحلفاء يدعمون سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضاف: "ندعو روسيا لوقف التصعيد فورا والتخلي عن الاستفزازات العدوانية واحترام التزاماتها الدولية".

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن دعيا روسيا خلال اتصال هاتفي بينهما يوم الأربعاء، إلى "وقف التصعيد" وسحب القوات من المناطق القريبة من حدود أوكرانيا.

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بدوره، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين الذي شارك في اجتماع الناتو، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم المادي لأوكرانيا لتلبية "احتياجاتها الدفاعية"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك على خلفية تفاقم الأوضاع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وتحذير موسكو سلطات كييف من استخدام القوة لحل النزاع.

وردا على التصريحات الغربية عن تحركات القوات الروسية قرب الحدود، أكدت روسيا أن تنقلات قواتها داخل أراضيها تعتبر شأنا داخليا ولا تهدد أحدا، وجددت التأكيد على أنها ليست طرفا في النزاع بشرق أوكرانيا.

وكان الوضع في أوكرانيا بين المحاور الرئيسية للاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مؤخرا، حيث أفصح بوتين "عن الموقف الروسي إزاء الاستفزازات الأوكرانية" في دونباس، وبحث الرئيسان آفاق عقد لقاء ثنائي بينهما.

المصدر: رويترز