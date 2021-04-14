أردوغان: لولا أسلوبنا اللين لساءت الأمور شرقي المتوسط

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "لولا الأسلوب اللين لبلاده خلال النزاعات والتوترات التي شهدتها منطقة شرقي المتوسط، لأخذت الأمور فيها منحى أسوأ".

وفي كلمة له خلال لقائه عددا من الشبان الأتراك في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي في أنقرة، قال أردوغان إن "بلاده حققت قفزات كبيرة في شرقي المتوسط، أبرزها إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وإجراء سفنها أعمال تنقيب ومسح اهتزازي في المنطقة".

وأشار إلى انزعاج اليونان من الأنشطة التركية في شرقي المتوسط، مرجعا السبب في ذلك لـ"عدم امتلاك أثينا الإمكانيات والفرص التي تمتلكها أنقرة في مجال التنقيب والمسح الاهتزازي".

وأكد أنه لولا الأسلوب الليّن لبلاده، خلال النزاعات والتوترات التي شهدتها منطقة شرقي البحر المتوسط، "لاتجهت الأمور فيها إلى منحى أسوأ".

المصدر: "الأناضول"