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راب: بريطانيا ستؤيد الانسحاب المنظم من أفغانستان

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راب: بريطانيا ستؤيد الانسحاب المنظم من أفغانستان
Reuters JOHANNA GERON
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بريطانيا ستؤيد الانسحاب المنظم لقواتها من أفغانستان.

وقال راب في بيان له اليوم الأربعاء: "نحن سنؤيد انسحابا منظما لقواتنا مع تعزيز قدرات أفغانستان على الإدارة الذاتية، ومواصلة الدعم في مجال محاربة الإرهاب من أجل حماية المنجزات التي تم تحقيقها خلال السنوات الـ20 الماضية".

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ويأتي ذلك على خلفية إعلان الناتو عن خططه للانسحاب من أفغانستان بالتنسيق مع الانسحاب الأمريكي، الذي من المقرر إتمامه بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ بسحب قواتها من أفغانستان في مايو القادم.

المصدر: رويترز

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