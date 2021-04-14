توقيف شرطية أمريكية قتلت بالخطأ شابا من أصول إفريقية قرب مينيابوليس

اعتقلت الشرطية الأمريكية التي قتلت مواطنا من أصول إفريقية قرب مينيابوليس مؤخرا، وذلك بعد ثلاث ليال من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف في شمال الولايات المتحدة.

وأعلن مكتب الشؤون الجنائية في ولاية مينيسوتا الذي يشرف على التحقيق أن "كيم بوتر حبست على ذمة التحقيق وستنقل إلى سجن مقاطعة هينيبين تمهيدا لتوجيه تهمة القتل غير العمد إليها في وقت لاحق الأربعاء".

وفتحت الشرطية البالغة 48 عاما النار الأحد في بروكلين سنتر على دونتي رايت وهو أميركي من أصول إفريقية في العشرين من عمره وأكدت أنها أخطأت بين مسدسها والصاعق الكهربائي.

وخرجت مساء الثلاثاء تظاهرات في مدينة مينيابوليس لليلة الثالثة على التوالي بعد مقتل الشاب، رغم حظر التجول وتوقيف أكثر من ستين محتجا.

المصدر: "أ ف ب"