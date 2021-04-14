وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستبحث الاستمرار في تمويل القدرات العسكرية والأمنية الأفغانية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستبحث مواصلة تمويل القدرات الأساسية لقوات الأمن الأفغانية، رغم قرار واشنطن سحب قواتها العسكرية من البلاد.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في بروكسل "أن هذه القدرات ستشمل القوات الجوية الأفغانية والسعي لمواصلة دفع رواتب قوات الأمن الأفغانية".

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وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الانسحاب من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء.

وأفاد بايدن بأن أسباب بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد، مشيرا إلى أن الانسحاب النهائي من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من أول مايو، مضيفا أن الولايات المتحدة ستخرج من أفغانستان قبل الذكرى العشرين للهجوم الغادر في 11 سبتمبر.

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة حذر فيها طالبان، حيث قال إن الحركة يجب أن تعرف أنه إذا هاجمت القوات أثناء الانسحاب فسترد واشنطن بكل قوة.

وشدد في السياق على أن واشنطن ستواصل العمل لمنع معاودة ظهور الإرهاب.

المصدر: وكالات