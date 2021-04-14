أوباما يشيد بقرار بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بإعلان الرئيس جو بايدن سحب القوات من أفغانستان، قائلا إن الوقت قد حان لطي صفحة الحرب الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

واعتبر أوباما أن "بايدن اتخذ القرار الصائب في استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان".

وأضاف: "لقد كان كفاحا طويلا وشاقا في أفغانستان، وأساسه كان الرد على الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة".

وقال إنه "يمكن للقوات والدبلوماسيين والعاملين في مجال التنمية الأمريكية أن يفخروا بجهودهم لتحقيق العدالة في أحداث 11 سبتمبر وتدمير الملاذ الآمن لتنظيم القاعدة وتدريب قوات الأمن الأفغانية ودعم الشعب الأفغاني".

وأشار أوباما إلى أنه "بعد عقدين من وضع قواتنا في طريق الخطر، حان الوقت للاعتراف بأننا أنجزنا كل ما في وسعنا عسكريا، وأن الوقت قد حان لإعادة قواتنا المتبقية إلى الوطن.. أنا أؤيد قيادة الرئيس بايدن الجريئة في بناء دولتنا في الداخل واستعادة مكانتنا في جميع أنحاء العالم".

المصدر: The Hill