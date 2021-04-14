موسكو وواشنطن تؤكدان نيتهما مواصلة الحوار حول التسوية الشرق أوسطية

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء نية موسكو وواشنطن مواصلة الحوار حول تسوية الصراع في الشرق الأوسط.

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وجاء في البيان أن فلاديمير سافرونكوف المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى الشرق الأوسط، وهادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، اتفقا على "استمرار الاتصالات ومواصلة بحث مجمل جوانب التسوية في الشرق الأوسط خلال الاجتماعات المقبلة أواخر أبريل الجاري للمبعوثين الخاصين للرباعية الدولية".

وتابع البيان أن الجانب الروسي أكد موقفه الداعي إلى عقد لقاء لـ"الرباعية" الدولية على المستوى الوزاري، وبناء تعاون وثيق بينها وبين الجامعة العربية ودولها التي تربطها بإسرائيل علاقات رسمية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الهدف الرئيس من هذه الأنشطة هو إطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة من أجل الوصول إلى تسوية دائمة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبدأ "حل الدولتين".

وذكر البيان أنه عند تناولهما الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة ركز الجانبان على أهمية مساعدة الفلسطينيين على مواجهة جائحة كورونا.

المصدر: "تاس"