أردوغان: تصريحات دراغي "وقاحة ما بعدها وقاحة"

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العبارات التي أطلقها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحقه بـ"قلة تهذيب ووقاحة ما بعدها وقاحة".

وفي كلمة له خلال لقائه عددا من الشبان الأتراك في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي في أنقرة، قال أردوغان إن "تصريحات دراغي صدرت في الوقت الذي نأمل فيه أن تصل العلاقات التركية الإيطالية إلى نقطة جيدة"، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تضر بالعلاقات.

وأضاف متوجها لدراغي: "أنت شخص معين ولست منتخبا كي تتمكن من استخدام هذه العبارة بحق أردوغان، عليك أولا أن تعرف تاريخك".

المصدر: "الأناضول" + RT