مقاضاة نحات استلهم بشخصية "تان تان" في تماثيله

تخوض محامية الفنان التشكيلي الفرنسي بيبون أمام محكمة مرسيليا جنوبي فرنسا معركة قضائية مع وريثة الفنان البلجيكي إيرجيه، مبتكر شخصية "تان تان" المصورة الشهيرة.

ورفعت وريثة الفنان البلجيكي إيرجيه دعوى بتهمة "التقليد" باسم شركة "مولانسار" التي تدير أعمال المصمم البلجيكي.

وقال بيبون، واسمه الأصلي كريستوف تيكسييه عشية النظر في الدعوى إن "اتهام الفنان بالغش والنسخ هو أسوأ ما يمكن أن يحصل له".

كما تتهم فاني فلامينك أرملة إيرجيه وريثته الشرعية وشركة "مولانسار" النحات بيبون بتنفيذ نحو 90 تمثالا نصفيا لشخصية "تان تان" بمادة الراتنج.

وتطالب الشركة الفنان بنحو 200 ألف يورو تعويضات عطل وضرر، وتقاضي كذلك المعرض الباريسي الذي عرض هذه التماثيل البالغ طولها ما بين 30 سنتيمترا و2.10 متر.

وانتقد بيبون موقف الشركة القاسي، علما بأنه يصنع أيضا تماثيل لشخصيات أخرى مرتبطة بالطفولة كسنوبي وميكي و"بابا سنفور".

وقال لوكالة "فرانس برس"، إن الفنانين يستلهمون بعضهم من بعض، فلا أحد يقول مثلا إن بيكاسو انتحل الفن الإفريقي".

أما وكيلته مي دلفين كو، فذهبت إلى أبعد من ذلك وقالت: "هل كان إيرجيه حقا هو من ابتكر شخصية تان تان؟"، وأشارت إلى أن الرسام الفرنسي بنجامان رابييه، كان قد نشر في ألبوم عام 1898 قصص "تان تان لوتان"، وهو شخصية تشبه "تان تان" اسما وشكلا، إذ يرتدي سروال الغولف وفي شعره نفخة.

وأضافت أن "المطالبة بحقوق التأليف والنشر لشخصية ما، تستلزم أن يكون العمل أصليا حتى تتم حمايته".

المصدر: أ ف ب