محكمة أمريكية ترفض طلب تبرئة قاتل جورج فلويد

رفضت محكمة أمريكية تنظر في قضية مقتل جورج فلويد طلب فريق الدفاع تبرئة موكله الشرطي السابق ديريك شوفين، الذي يواجه تهمتي قتل من الدرجتين الثانية والثالثة.

وقال محامي الدفاع إريك نلسون إن فريق الادعاء فشل في إثبات أن القضية المرفوعة ضد شوفين لا تدع مجالا للشك، وبالتالي يتعين إطلاق سراح موكله الذي يواجه تهما، أخطرها القتل غير العمد، والقتل الخطأ.

ويعد الطلب الذي قدّمه الدفاع إجراء عاديا في قضايا القتل في ختام مرافعات عرض القضية، ورفضه القاضي بيتر كيهيل، وقال كيهيل إن "طلب الحكم بالتبرئة مرفوض".

وكان شوفين تدخل مع ثلاثة من زملائه لتوقيف فلويد للاشتباه باستخدامه ورقة مالية مزورة من فئة 20 دولارا لشراء علبة سجائر، حيث قتل فلويد خنقا بركبة شوفين الذي جثم على عنقه لبضع دقائق ولم يتركه حتى انقطعت أنفاسه.

المصدر: أ ف ب