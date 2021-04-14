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أشرف غني يبحث مع بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

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أشرف غني يبحث مع بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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بحث الرئيس الأفغاني أشرف غني في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وكتب غني على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "كان عندي مساء اليوم اتصال مع الرئيس بايدن، بحثنا خلاله القرار الأمريكي سحب القوات من أفغانستان بحلول مطلع سبتمبر".

وأضاف أن أفغانستان "تحترم القرار الأمريكي ونحن سنعمل مع شركائنا الأمريكيين لضمان انتقال سلس"، مؤكدا أنه "مع تقدمنا نحو المرحلة التالية من شراكتنا، سنواصل العمل مع الشركاء في الناتو والولايات المتحدة في ما يخص جهود السلام المستمرة".

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وأكد أن قوات الأمن الأفغانية "قادرة تماما على حماية الشعب والبلاد، وهذا ما كانت تقوم به دائما".

يذكر أن الولايات المتحدة قررت تأجيل موعد سحب قواتها إلى سبتمبر المقبل، بينما كان الاتفاق مع حركة "طالبان"، الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فبراير 2020، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في مايو المقبل.

المصدر: RT

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