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رصد إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف

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رصد إنفلونزا الطيور على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف
Reuters
طيور مصابة بالإنفلونزا
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رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في قن للدجاج على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف، في أول إصابة بالمرض في منطقة هوت سافوا.

وأمر قسم الشرطة في بلدية ميسري بقتل جميع الطيور الموجودة في القن، وإجراء تحقيقات وبائية لتحديد مصدر الإصابة إذا كان ذلك ممكنا.

ووسعت السلطات رقعة منطقة الوقاية حول مكان تفشي المرض إلى 10 كيلومترات، حيث يتعين حصر الدواجن.

وانتشر فيروس إنفلونزا الطيور هذا الشتاء في مزارع بجنوب غرب فرنسا، المعروفة بإنتاج كبد الإوز المسمن. وتم الحد منه عبر ذبح 3.5 مليون من الدواجن، معظمها من البط.

وفي 8 أبريل الحالي، أعرب وزير الزراعة الفرنسي جوليان دي نورماندي عن سعادته لعدم تسجيل أي إصابة بهذه السلالة منذ أسبوعين.

المصدر: "أ ف ب"

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