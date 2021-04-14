المرشد الإيراني يصحح خطأ ورد في كلمته قبل أسابيع

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إنه ذكر رقما خاطئا خلال كلمته في أول أيام عيد النوروز عن رتبة إيران الاقتصادية على صعيد العالم وتبين له فيما بعد أن ما ذكره غير صحيح.

وأوضح خامنئي في كلمة له خلال جلسة قرآنية رمضانية، أن الرقم المذكور يعود الى قبل 5 أو 6 سنوات، موجها الشكر إلى بعض الخبراء الذين تواصلوا مع مكتبه لتذكيره بالخطأ.

وكان المرشد قد أشار خلال كلمته مطلع العام الإيراني الجديد في 21 مارس الماضي أن إيران تحتل المركز الـ18 في الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT