دخول وزير الداخلية الإيراني المستشفى بعد أيام من إصابته بكورونا

أفاد مراسل RT مساء يوم الأربعاء بأن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أدخل المستشفى بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي البالغ 62 عاما بفيروس كورونا المستجد، حسب وكالة أنباء "فارس نيوز".

ونقلت الوكالة عن مصادر إيرانية أن الوزير فضلي أصيب بفيروس كورونا، ولم يحضر اجتماعات اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في اجتماع اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إنه اعتبارا من يوم السبت سيتم فرض قيود لمدة 10 أيام في جميع المدن الواقعة باللون الأحمر بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وتوعد روحاني بإحالة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولا يمتثلون للحجر الصحي إلى السلطات القانونية لمعاقبتهم.

المصدر: RT + وكالات