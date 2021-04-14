بايدن سيتعهد بمواصلة دعم الحكومة الأفغانية بعد سحب القوات الأمريكية

من المتوقع أن يتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة دعم واشنطن لحكومة أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد المقرر إتمامه حتى 11 سبتمبر القادم.

وسيشدد بايدن في كلمة سيلقيها اليوم الخميس، حسب مقتبسات تلقتها RT، على أن الوقت حان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، قائلا: "لا نستطيع مواصلة دورة تمديد أو توسيع تواجدنا العسكري في أفغانستان آملين في تهيئة الظروف المثلى للانسحاب".

وسيشير بايدن حسب المقتبسات الواردة إلى أن الولايات المتحدة لن تظل منخرطة عسكريا في أفغانستان لكن عملها الإنساني والدبلوماسي في هذا البلد سيستمر.

وسيؤكد بايدن أن واشنطن ستواصل دعمها إلى الحكومة الافغانية، بما يشمل تقديم مساعدات إلى أجهزة الأمن في البلاد، وستؤيد مفاوضات سلام تحت الرعاية الأممية بين حكومة كابل وحركة "طالبان".

وسيأتي في كلمة بايدن المرتقبة: "ذهبنا إلى أفغانستان بسبب هجوم مروع وقع قبل 20 عاما، لكن ذلك لا يفسر ضرورة بقائنا هناك عام 2021".

المصدر: RT